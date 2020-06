Nuoto, Lestingi si ritira

Una carriera lunga e piena di successi e soddisfazioni nazionali e internazionali ma adesso è arrivato il momento di dire basta. Damiano Lestingi annuncia il suo ritiro dal nuoto. Una decisione sicuramente sofferta per chi come lui ha dato tantissimo al suo sport, con tanti sacrifici e allenamenti che lo hanno poi portato alla ribalta Nazionale ma non solo, se si pensa anche alla sua partecipazione alle Olimpiadi di Pechino 2008.

“Non è una decisione presa all’improvviso – spiega Lestingi – mi divertirò per altri 2 mesi e poi penso sia il momento giusto per dire addio al nuoto. Vediamo se sarà possibile fare una gara a luglio o agosto, sarebbe bello chiudere la carriera dando il massimo in vasca per un’ultima volta”.

Per lui, che ha debuttato nel 2004, le medaglie conquistate in carriera si avvicinano alle 100, un traguardo incredibile. L’atleta della Coser-Aniene si ritirerà al termine di questa stagione e da settembre si concentrerà sui suoi impegni lavorativi. La speranza è che a breve possa riprendere l’attività della Fin così da dare modo a Lestingi di salutare il suo mondo sportivo con la sua ultima gara. Venerdì alle ore 16 Damiano Lestingi sarà in diretta sulle pagine social di BigNotizie per parlare della sua decisione della sua carriera.