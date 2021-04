Nuoto, Italiani primaverili: Ricci bene ma non benissimo

L'atleta della Coser Aniene ha ottenuto un buon risultato nel 200 dorso ma poteva far meglio nei 100 e 50 dorso

Si sono conclusi ieri i Campionati Italiani Primaverili di Riccione, a cui ha partecipato anche la civitavecchiese Asia Ricci. La classe 2001 è andata bene nella prima giornata dove ha sfiorato l’accesso alla finale nei 200 dorso, conclusi con il sesto posto in batteria e il decimo assoluto. Non è andata come sperato invece nelle altre due giornate di gara. Nei 100 dorso Ricci ha chiuso 21esima mentre nei 50 dorso 31esima.

“Quest’anno – spiega Ricci – la situazione era molto particolare a causa del Covid. Sono andata bene nei 200 dorso e male nelle altre due gare. Mi è mancata un pò di tranquillità e soprattutto ieri ero molto stanca. Adesso voglio allenarmi intensamente per arrivare al top alle gare che ci saranno nelle prossime settimane”.