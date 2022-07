Nuoto, Civitavecchia alle Olimpiadi giovanili con Ballarati

Lorenzo Ballarati è pronto per una nuova importante esperienza. Il tritone della Coser Aniene, allenato da Fabio De Santis, è stato convocato dalla Nazionale italiana per l’European Youth Olympic Festival 2022. La competizione si terrà a Banska Bystrica in Slovacchia dal 22 al 31 luglio e sarà un nuovo banco di prova per il nuotatore civitavecchiese reduce da una Coppa Comen sfavillante. Ballarati gareggerà nei 50 e 100 stile libero e si cimenterà anche nelle staffette 4×100 stile e 4×100 mista. Per ogni gara ci saranno qualificazioni, la mattina, semifinali, nel pomeriggio, e poi le finali il giorno successivo.