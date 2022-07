Nuoto, Ballarati inizia col botto: un oro e un argento all’EYOF

Lorenzo Ballarati fa ancora parlare di sè. Il giovane nuotatore della Coser-Aniene è partito davvero con il botto all’Eyof 2022, il Festival olimpico estivo della gioventù europea che si sta svolgendo a Banska Bystrica, in Slovacchia. Un esordio davvero da sogno per il tritone della Nazionale italiana che ha conquistato un oro e un argento. Ballarati ha chiuso al secondo posto nei 100 stile libero con il tempo di 51″38, migliorando il proprio personale. Non contento ha vinto anche la medaglia più prestigiosa nella staffetta 4×100 stile libero dove ha chiuso con un tempo stellare di 50.85. Due imprese che lo proiettano ancora più in alto dopo i successi ottenuti nella Coppa Comen. Per lui però c’è addirittura la speranza di fare ancora meglio. Oggi ci sono infatti i 50 stile libero, con batterie in mattinata e semifinali e finali nel pomeriggio. Chissà che Ballarati non possa scrivere un’altra pagina di storia e veder brillare sempre più alta la sua stella.