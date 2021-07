Nuoto, a Pietralata le finali regionali

Da oggi a domenica si svolgeranno nel centro federale di Pietralata le finali regionali del campionato estivo riservato alle categorie ragazzi, junior e cadetti, preludio del finale di stagione che terminerà con i campionati italiani dal 4 all’11 agosto. A Roma saranno presenti i tritoni della Coser Aniene e quelli del Nuoto Tarquinia. Per i civitavecchiesi, sotto la guida dei tecnici De Santis, Rovetto e Ranzoni, saranno impegnati Damiano Melis nei 100 e 200 farfalla, Lorenzo Ballarati nei 50, 100, 200, 400 e 800 stile libero, Valerio Sartore nei 200 e 400 misti, Gabriele Saladini nei 100 e 200 rana, Samuele Mussoni nei 100 e 200 rana, Manuel Galvano nei 200 e 400 stile, Viola Ricci nei 100 e 200 dorso, Matilde Petronilli nei 100 e 200 dorso, Aurora Mencarini nei 200 rana e 400 misti, Braian Onori nei 50 e 100 stile, Nicolas Onori nei 100 e 200 stile, Margherita Di Francesco nei 400 misti, Sofia Sileoni negli 800 stile, Andrea Presilli nei 50 farfalla e 50 stile, Joele Orsini nei 200 rana e Mirko Borghi nei 100 e 200 rana. Per il team tarquiniese invece in acqua andranno Lorenzo Carpegna, che avendo fatto i tempi limiti validi per l’accesso alle finali pur essendo più piccolo parteciperà nei 400 stile libero con la categoria ragazzi, Tiziano Scala scenderà in acqua sabato per giocarsi la finale nei 200 metri rana nella categoria ragazzi, Enrico Ronca sarà impegnato nella gara dei 200 metri dorso sempre nella categoria ragazzi e infine Maya Scala dopo aver ottenuto il pass per le finali gareggerà nei 200 e 400 metri stile libero.