Nuoto, a Pietralata le finali degli Esordienti

Oggi e domani nell’impianto natatorio di Pietralata si svolgeranno le finali delle categorie Esordienti A e B. Dopo le prove di qualificazione i piccoli tritoni della Cosernuoto allenati da Simone De Francesco e Francesco Arcadi si tufferanno in acqua per le finali e ce la metteranno tutta per ben figurare, consci che essere in finale è già importante. Nello specifico Angelo Palombo sarà impegnato nei 100, 200 e 400 stile, Davide Astorelli nei 100 e 200 stile, Flavio Corallo nei 200 farfalla, Morgan Cinelli nei 200 dorso, Eleonora Antonucci nei 100 stile e nei 200 misto, Maya Mori nei 100 e 200 rana, Flavio Argiolas nei 50 e 100 rana, Valerio Saladini nei 200 stile, Tommaso Romani nei 100 e 200 stile e Emma Petronilli nei 100 misto e 100 stile.