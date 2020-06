Nunzi: “Altri due anni per il restyling del mercato. Che vergogna”

"Una vergogna per la politica, che mostra ancora di più le proprie incapacità e non comprende che i tempi delle imprese sono diversi, in particolare in questo periodo"

“Altri due anni per il restyling del mercato di piazza Regina Margherita. Una vergogna che ha attraversato tutte le giunte di tutti i colori. Una ristrutturazione che in altre zone sarebbe stata fatta in un anno. Commissioni di inchiesta, concorsi pubblici, per dire che il polmone occupazionale, storico, sociale di questa città non vedrà, dopo un decennio, fine. Una vergogna per la politica, che mostra ancora di più le proprie incapacità e non comprende che i tempi delle imprese sono diversi, in particolare in questo periodo. Altro che flashmob qui occorrerebbero forme di protesta eclatanti, stante la chiusura di diversi box e le condizioni di degrado ambientale, urbano e sociale in cui versa l’area. Spero che alle prossime elezioni i politici si tengano lontani dalla zona che avranno contribuito a fare chiudere”. Lo dichiara Tullio Nunzi di Meno poltrone, più panchine.