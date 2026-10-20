Un violento nubifragio si è abbattuto su Civitavecchia. La pioggia, in alcuni momenti violenta ed incessante, è caduta con una costanza tale da limitare la visibilità di chi si trovava in macchina. Dopo le 20, il cielo sopra la città è stato illuminato a giorno da una sequenza spettacolare di fulmini. Le immagini.
Home Civitavecchia Nubifragio su Civitavecchia, pioggia incessante e fulmini sopra la città
Nubifragio su Civitavecchia, pioggia incessante e fulmini sopra la città
Dopo le 20, il cielo sopra la città è stato illuminato a giorno da una sequenza spettacolare di fulmini.