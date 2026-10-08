Nubifragio e vento, tour de force nella notte per i VVF tra pali divelti e alberi pericolanti

Notte di intenso lavoro per i Vigili del fuoco di Civitavecchia questa notte appena passata. A causa delle avverse condizioni meteo molteplici sono state le richieste al centralino Vvf. Gli uomini della Bonifazi sono stati impegnati tutta la notte per sopperire alle tante chiamate su tutto il suolo civitavecchiese. Alberi pericolanti, messa in sicurezza di intonaci e cornicioni, pali Telecom divelti e altri danni a seguito del nubifragio e vento forte che sferzava su Civitavecchia. Per sopperire alle tante richieste si è reso necessario l’intervento anche dell’auto scala AS17. Non si sono registrati feriti.