Novità dal Pincio, steward sulle spiagge e stop alle vendita di bevande da asporto dopo le 23

“Con l’arrivo dell’estate le zone prospicienti il mare, in particolare il Pirgo, sono tornate a riempirsi di cittadini. I civitavecchiesi nella fase1 si sono comportati molto bene e questo mi aveva spinto a riporre fiducia nel loro senso di responsabilità, ma quanto accaduto nel primo weekend dopo il lockdown mi ha portato ad emanare delle misure temporanee che sono state testate lo scorso fine settimana, e che ora, mi vedo costretto, anche a seguito di segnalazioni della Questura, a modificare in senso più restrittivo. Da domani (29 maggio, ndc) le attività commerciali dopo le 23 non potranno più vendere bevande da asporto, gli avventori “dovranno” indossare le mascherine in caso non sia possibile mantenere la distanza di 1 metro, verranno intensificati i controlli da parte dell’amministrazione e dalle forze dell’ordine. L’obiettivo è sempre quello di consentire a tutti di “vivere” le zone della movida in piena sicurezza evitando pericolosi assembramenti e fatti incresciosi”.

Spiagge. “Da domani inoltre parte ufficialmente la stagione balneare 2020, l’assessore all’ambiente Manuel Magliani ha già provveduto a far livellare e sistemare gli arenili della Marina e del Pirgo, entro sabato verrà sistemata anche l’area del Marangone.

L’accesso alle spiagge sarà contingentato e consentito dalle ore 9 alle 19, sotto il controllato di steward specializzati che vigileranno anche sul rispetto delle misure stabilite dalla Regione Lazio, tra cui la distanza di almeno 1,5 m tra i lettini/sdraio. Sono giorni che nella nostra città non si registra nessun nuovo caso, è un bel segnale ma c’è modo e modo di interpretarlo, quello più sbagliato è di pensare che il pericolo del covid19 è superato. Rispettando le regole vivremo questa estate con la sicurezza di non tornare indietro. Potremo sorseggiare in tranquillità l’aperitivo, goderci l’happy hour ammirando i famosi tramonti del nostro litorale, passeggiare nelle belle serate estive civitavecchiesi rinfrescati dalla tipica brezza del mar Tirreno”. ;Lo dichiara il sindaco Ernesto Tedesco con un post su Facebook.