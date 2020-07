Notte bianca e saldi, il commercio cittadino getta il cuore oltre il covid

Un’iniziativa intelligente per mandare un messaggio di vitalità e resistenza. Si chiama “Notte sotto le stelle” l’evento che stanno organizzando i commercianti del centro di Civitavecchia per sabato 1 agosto. Ovvero il primo giorno buono per i saldi, posticipati di un mese a causa dell’emergenza coronavirus. Anche lo scorso 4 di luglio c’era stata un’iniziativa simile, “Rinati il 4 luglio”, ma che aveva visto protagonisti soltanto gli esercenti di Corso Centocelle. Stavolta la serata si allarga e coinvolge circa 70 attività commerciali, nella giornata che si dipanerà dalle 18 alle 24. Fra le iniziative parallele, anche la Street Band che si renderà protagonista con musica itinerante, in modo da rispettare le disposizioni anti-covid. Presente anche uno stand dell’Adamo e un fotografo pronto a scattare le immagini dell’evento. Si sta pensando anche di organizzare iniziative simile anche in futuro, ad esempio per l’occasione del Natale.

