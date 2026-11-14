“Oramai trovare parcheggio tra la caserma Stegher, corso Marconi e via XVI Settembre è praticamente impossibile, anche a causa dei cantieri”. Lo segnalano alcuni lettori che aggiungono un altro aspetto: “Nei giorni scorsi è stato chiuso l’accesso con le scale al piazzale della caserma Stegher, oramai per insegnanti della scuola e commercianti che lavorano da quelle parti è necessario fare una gincana, passano per Largo della Pace e per la sede dei Vigili del fuoco. Dal parcheggio di via Isonzo ci vuole un quarto d’ora”.