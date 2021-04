Niko Venanzoni scalda i motori nei test del Campionato Italiano di Moto3

Nicholas Venanzoni, giovane pilota santamarinellese, si prepara per il grande esordio nel Campionato Italiano di Velocità di Moto3. Sulle orme di Marco Melandri, il suo idolo, Niko ha già effettuato i test pre-stagionali in sella alla Beon 450 del Team AcademyGP. Si tratta della massima competizione nazionale delle due ruote in pista. Si disputa in 12 gare su 6 round negli autodromi più prestigiosi d’Italia. Esordio calendarizzato per il 18 di aprile sul leggendario circuito del Mugello.

Venanzoni con Melandri

“L’approccio è stato soddisfacente, pur riscontrando problemi di bilanciamento – spiega il pilota di Santa Marinella – però sono riuscito a fornire al team dati e riscontri che fanno ben sperare. Ho avuto subito ottime sensazioni sulla moto, peccato non aver trovato la soluzione a tutti i problemi, ma lavoreremo duro per arrivare al primo round pronti. Sono certo di poter fare bene”. La corsa sarà trasmessa su Sky Sport Motogp, ma anche su AutomotoTv e in diretta streaming sul sito internet Evensports.it.