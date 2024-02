Niente ripetizione della partita per la SteMar: “Errore non nostro pagato a caro prezzo”

Come ampiamente previsto, il Giudice Sportivo non ha considerato la nostra richiesta di ripetizione della gara per manifesto errore arbitrale avvenuto prima della partita giocata a Ciampino domenica 18 Febbraio u.s., motivando la sua decisione con il mancato preannuncio di ricorso al termine della partita stessa.

Come si ricorderà, prima dell’inizio della gara, il primo arbitro aveva vietato al nostro atleta Mattia Gianvincenzi di indossare la maschera omologata di protezione del naso, escludendolo, di fatto, dal match. Il giudice di gara aveva motivato il suo diniego con quanto previsto dal regolamento tecnico e da una successiva nota di specifica inviata agli arbitri.

La nostra società aveva dimostrato, documenti alla mano, che l’interpretazione fornita dall’arbitro era palesemente errata. E che lo fosse è stato dimostrato a soli sei giorni di distanza. Sabato scorso, sul parquet del PalaRiccucci, ben due atleti, il nostro Mattia Gianvincenzi e un ragazzo della Tiber, hanno giocato indossando la maschera di protezione omologata.

Pertanto, la settimana precedente, si era consumata una palese ingiustizia nei confronti della Ste.Mar.90. La speranza, adesso, è che simili situazioni non abbiano più a ripetersi. Vale per noi e, ovviamente, per le altre società. La nostra ha, intanto, pagato a caro prezzo un errore che non era il suo.