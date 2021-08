Niente Palio 2021 ad Allumiere, Pasquini: “Costretti a rinunciare per l’aumento dei casi covid”

Lunedì 2 agosto 2021 alle ore 18 si è riunito il Comitato Organizzatore del Palio delle Contrade di Allumiere, composto dai Presidenti delle Contrade, Sindaco e Presidente della Proloco. “La grande passione per il Palio e la sua forza aggregante e di socializzazione tra i contradaioli ci hanno guidato nel tentare ogni modalità e proposta per realizzare il Palio 2021, con il sogno che fosse il Palio della ripartenza – dichiara il sindaco Antonio Pasquini -. Purtroppo, ad oggi, ci troviamo costretti a rinunciare alla realizzazione, anche a seguito delle raccomandazioni e dai dati comunicati in giornata durante la Conferenza locale per la Sanità dal Direttore Generale della ASL Rm4 Dott.ssa Cristina Matranga e dal Dott. Giuseppe Guaglianone. In questi ultimi giorni, infatti, si è registrato un aumento dei casi positivi. A fronte di questi elementi, riteniamo opportuno annullare il Palio delle Contrade fissato per il 22 agosto nell’interesse della salute pubblica, per non vanificare i sacrifici fatti finora e per tutelare il rientro a scuola dei bambini. Abbiamo tentato tutte le strade, con il supporto tecnico dell’ing. Mirko Guiducci e soprattutto con gli incontri effettuati con i rappresentanti della Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Comando Carabinieri, Vigili del Fuoco, Asl Rm4, Croce Rossa, Protezione Civile e Polizia Locale. Avevamo ed abbiamo necessità di tornare tutti alle nostre tradizioni, poter riprendere tutte le iniziative che ci permettevano di vivere a pieno la nostra estate, con l’obiettivo finale del Palio, momento centrale della nostra storia, della nostra tradizione, esempio di aggregazione, condivisione e fratellanza della nostra comunità. Purtroppo, dobbiamo rinunciarci anche quest’anno, prima di tutto perché soltanto poco più di venti giorni dopo il palio inizieranno le scuole e non possiamo mettere a rischio la riapertura e la partecipazione in presenza. Tutto il Comitato si unisce al Sindaco nel ringraziare la Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Comando Carabinieri, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, ASL RM4, protezione Civile e Polizia Locale per la collaborazione che in questi 20 giorni hanno messo in campo per definire e pianificare le criticità legate al Palio, ci dispiace che purtroppo il lavoro sia stato vanificato dall’aumento quotidiano dei casi positivi. Allo stesso tempo personalmente ringrazio i Presidenti delle Contrade e della Proloco, con i quali ci siamo incontrati tutte le settimane per fare il punto sull’organizzazione ed allo stesso tempo monitorare la situazione epidemiologica, con grande spirito di collaborazione e passione per l’evento più importante della nostra comunità. Grazie a tutti”.