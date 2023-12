Niente consiglio comunale, slitta a domani per mancanza del numero legale

Ancora uno slittamento, il consiglio comunale in programma questa mattina in aula Pucci non si è svolto a causa della mancanza del numero legale. Assente larga parte della maggioranza. Il segretario generale Angela Rosaria Stolfi ha spiegato che l’assise è rinviata a domani, ma in seconda convocazione. Tra i temi “caldi” l’armamento degli agenti della Polizia locale e l’approvazione delle aliquote Imu.