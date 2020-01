Nemo propheta a Civitavecchia. Enti pubblici solo a guida “forestiera”

Le aziende pubbliche più importanti sono guidate esclusivamente da "forestieri". Passerelli è stato recentemente confermato Commissario dell'Ater Civitavecchia ma anche al Porto, alla Asl e a Csp, per ora, non comandano i locali

Antonio Passerelli è stato recentemente confermato Commissario dell’Ater Civitavecchia. Fino ad ottobre 2020 (al massimo), prima del ripristino dei Cda nelle aziende per l’edilizia residenziale pubblica. Una (ri)nomina che impone una riflessione. A Civitavecchia infatti gli enti e le aziende pubbliche più importanti sono guidate esclusivamente da “forestieri”. E’ così all’Ater da ben sette anni, l’ultimo locale è stato Gino Vinaccia. Ma lo stesso si può dire per l’Autorità di Sistema Portuale, dove “comandano” il presidente Francesco Maria Di Majo e la segretaria generale Roberta Macii, alla Asl Roma4, dove il direttore generale si chiama Giuseppe Quintavalle, “pluriconfermato” alla guida del contesto sanitario locale, e pure a Csp, la partecipata del Comune, dove almeno fino a fine mese, l’amministratore delegato è Francesco De Leva. Eppure di manager e profili in gamba in loco e nel comprensorio ce ne sono diversi. Chissà se con il nuovo anno si vedranno cambiamenti in questo senso e magari, un ritorno a credere nelle forze “in house”.