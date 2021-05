Nelle scuole comunali lo sport coinvolge anche i bambini disabili

L’Ufficio “Scuola dell’Infanzia e della Prima Infanzia” rende noto che la sezione primavera e la scuola comunale “Bambini di Beslan” hanno aderito al progetto Young Athlethes Program (giovani atleti), partecipando agli Smart school games rivolti ai bambini in età dai 2 ai 6 anni. Le attività proposte da Special Olympics, iniziate dalle insegnanti dopo aver effettuato una formazione online, hanno l’obbiettivo di coinvolgere i bambini con disabilità, promuovendo percorsi di inclusione all’interno del gruppo classe attraverso attività motorie e manipolative. Il video della prima attività “Fiori Fatati” è visibile anche nella pagina Facebook istituzionale “Servizi Educativi Comunali Civitavecchia”. Il Sindaco Ernesto Tedesco e la Dirigente dell’Ufficio Gabriella Brullini, ringraziano tutte le insegnanti del plesso “Bambini di Beslan”, che hanno aderito a questa iniziativa con entusiasmo e partecipazione, mostrandosi sensibili alla tematica della disabilità e tutte unite per rendere la scuola un luogo inclusivo ed accogliente per tutti i bambini.