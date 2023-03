Tutto pronto per un grande evento di letteratura. Nel weekend arriva al Castello di Santa Severa l’evento con Nadia Terranova. L’iniziativa inizierà sabato 25 e terminerà domenica 26 alle ore 12 con un incontro aperto al pubblico

Una residenza artistica di scrittura insieme a Nadia Terranova, finalista Premio Strega e una delle penne più raffinate della letteratura italiana contemporanea. E’ l’evento che avrà luogo dal 24 al 26 marzo prossimi, nella prestigiosa cornice del Castello di Santa Severa e sarà dedicato a scrittori, appassionati di scrittura e a coloro che vorrebbero scrivere il proprio racconto, il proprio romanzo, la propria storia.

La residenza sarà una full immersion che durerà l’intero weekend, con la possibilità di soggiornare presso l’ostello dell’antico maniero affacciato sul mare e di condividere insieme a Nadia Terranova momenti di lezione, di confronto e di laboratorio. Il percorso inizierà con la ricerca della propria storia, per poi passare allo studio del progetto e della trama, attraverso per l’analisi dei personaggi e dei luoghi, arrivando infine all’esercizio della rilettura.

Il Castello senza dubbio rappresenterà anche una fonte di ispirazione per tutti coloro che parteciperanno a questa iniziativa, per la quale sono ancora disponibili gli ultimi posti (info e iscrizioni al numero 333 4466245 oppure all’indirizzo email info@thenewland.it).

Domenica 26 marzo, al termine della residenza avrà luogo un incontro aperto al pubblico nel quale la scrittrice condividerà e restituirà agli appassionati e al territorio il lavoro svolto durante la residenza. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Santa Marinella.

Nadia Terranova (Messina, 1978) vive a Roma. Per Einaudi ha scritto i romanzi “Gli anni al contrario” (2015, vincitore di numerosi premi tra cui il Bagutta Opera Prima, il Brancati e l’americano The Bridge Book Award, e 2016), “Addio fantasmi” (2018, finalista al Premio Strega, e 2021) e “Trema la notte” (2022 , Premio Vittorini). È tradotta in tutto il mondo. Collabora con le pagine culturali della «Repubblica» e della «Stampa». Tiene su «Vanity Fair» la rubrica settimanale Sirene, ritratti di donne contemporanee, ed è la curatrice di «K», la rivista letteraria de «Linkiesta». Attualmente è finalista del Premio Campiello Junior 2023 con “Il cortile delle sette fate” (Guanda).