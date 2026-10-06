Nel weekend Antigone e Sottobanco al teatro Nuovo Sala Gassman

Due spettacoli molto diversi, capaci però di raccontare con forza e ironia le contraddizioni dell’essere umano e della società contemporanea

Venerdì 9 ottobre alle ore 21 va in scena “Antigone” di Sofocle, con la regia di Filippo Granati e la produzione Blue In The Face. Una rilettura contemporanea del capolavoro classico, nella quale Tiresia diventa un’intelligenza artificiale capace di prevedere le conseguenze delle scelte di Creonte. Un confronto attualissimo tra potere, coscienza, libertà e tecnologia. Sul palco Sofia Campidonico, Patrizio De Paolis, Filippo Granati, Vanessa Molinas, Matteo Tusculano, Rosa De Simone, Matteo Verticelli e Sebastiano Carbone. Aiuto regia Giulia Precetti.

Sabato 10 e domenica 11 ottobre, alle ore 19, sarà invece la volta di “Sottobanco” di Domenico Starnone, per la regia di Tiziana Guerriero, produzione Eleutheria. In un istituto tecnico della periferia romana, uno scrutinio scolastico si trasforma in una resa dei conti tra professori, tra rivalità, frustrazioni, pettegolezzi e sentimenti irrisolti. Nel cast Rossella Bollettini, Alfredo Fiocco, Tiziana Guerriero, Laura Guidi, Adele Marzetta, Elisabetta Mignano, Claudio Mimosa, Stefano Pennacchio e Arianna Pietrangeli.

Due spettacoli molto diversi, capaci però di raccontare con forza e ironia le contraddizioni dell’essere umano e della società contemporanea.