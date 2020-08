Nel Porto di Civitavecchia due navi da crociera e tre positivi negli equipaggi

Attenzione da coronavirus, focus sul Porto di Civitavecchia. La Regione Lazio fa sapere che all’interno dello scalo marittimo stazionano due navi che stanno riarmando l’equipaggio in vista delle aperture delle crociere. Per la Costa deliziosa è arrivato un gruppo di 28 persone dell’equipaggio dalle Filippine e di questi due sono risultati positivi, trasferiti allo Spallanzani. E poi c’è la Costa favolosa con un caso positivo sempre dalle Filippine. Entrambe le navi sono state poste in isolamento.