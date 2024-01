Nel piano del fabbisogno altre assunzioni, compreso un dirigente da impiegare per sei mesi

Pochi giorni fa è stato pubblicato sul sito internet del Comune il piano del fabbisogno del personale per quello che riguarda gli anni 2023-2024. Ovvero quello appena passato e quello in corso da pochi giorni. Con qualche modifica. Tra il 2023 e il 2024, sono stati e saranno assunti 11 istruttori amministrativi, per un importo di 260 mila euro, 8 istruttori tecnici, 139 mila euro, un istruttore direttivo informatico, 33 mila euro, per lo stesso costo un assistente sociale, 13 operai specializzati, da 382 mila euro, un operatore esperto, ex categoria B1, da 10 mila euro, un istruttore e funzionario da 37 mila euro. Tutte assunzioni a tempo indeterminato. Non quello legato ad un articolo 110, un dirigente da assumere a tempo determinato a poco più di 30 mila euro al mese. A conti fatti, per soli sei mesi, vale a dire quando terminerà il mandato dell’attuale amministrazione comunale.