Nel Lazio vaccinazioni col turbo, 70 mila in un giorno. Oltre 6 mila le prime dosi

Per il secondo giorno consecutivo sono state oltre 70 mila le somministrazioni eseguite nel Lazio e di queste oltre 6 mila sono le prime dosi di vaccino. Il 25% in più del target assegnato dalla struttura commissariale. Sono state superate le 2,6 milioni di dosi booster coprendo il 50% della popolazione over 12 anni. Le somministrazioni totali sono 11,7 milioni. L’obiettivo è quello di arrivare entro il mese a 3,5 milioni di dosi booster superando così il 70% della popolazione adulta con la massima copertura.