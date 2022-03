Nel Lazio somministrati i primi mille vaccini novavax. Nella Roma4 tante prenotazioni

Intanto l'azienda sanitaria locale comunica la chiusura del drive in di Santa Severa

Nella giornata di ieri, nella Regione Lazio, sono stati somministrati i primi mille vaccini novavax anti-covid19 (si basa sulla tecnologia delle proteine ricombinanti, già usata per altri vaccini, come quello già in uso contro l’epatite B e il papilloma virus). Tante le prenotazioni nel distretto della Asl Roma4, sono arrivate le prime dosi all’Ospedale San Paolo di Civitavecchia.

Drive in. Intanto l’azienda sanitaria locale comunica la chiusura del drive in di Santa Severa. Gli utenti che necessitano di effettuare il tampone possono prenotare tramite il portale regionale presso i restanti drive-in aperti al pubblico.