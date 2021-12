Nel Lazio pronto il piano vaccinazione per i bambini: dal 23 dicembre 78 mini hub. Mobilitati 200 pediatri

Pronto il nostro Piano per la vaccinazione dei bambini, già mobilitati 200 pediatri nel Lazio.

Il programma partirà dal 23 dicembre, nei 78 mini hub in tutte le Asl dedicati ci saranno aree dedicate all’intrattenimento. Le famiglie verranno avvisate tramite un sms dai pediatri non appena sarà possibile prenotare la dose e ci saranno pillole informative online supervisionate dall’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Ci saranno pediatri, medici, infermieri e anche ‘clown’ per mettere a loro agio i più piccoli.