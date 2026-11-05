Nel Lazio nasce l’osservatorio sul fenomeno migratorio finanziato con 5,5 milioni di euro

"Derivanti dal progetto FAMI "O.A.S.I. Lazio", non comportando oneri sul bilancio regionale", precisa la Regione

Il consiglio regionale del Lazio

La Giunta della Regione Lazio, su proposta dall’assessore all’Inclusione sociale e ai Servizi alla persona, Massimiliano Maselli, ha approvato una delibera per istituire l’Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio.

Tale provvedimento sarà finanziato con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro, derivanti dal progetto FAMI “O.A.S.I. Lazio”, non comportando oneri sul bilancio regionale.

«Con l’istituzione di tale osservatorio sarà possibile supportare la programmazione, il monitoraggio, la valutazione e la governance delle politiche regionali in materia di immigrazione e integrazione. Il tutto grazie a funzioni di monitoraggio demografico e occupazionale, all’analisi dell’accesso ai servizi e della condizione abitativa dei migranti, alla realizzazione di report e focus tematici, nonché all’apertura di uno spazio digitale dedicato sul sito istituzionale della Regione Lazio per la pubblicazione e la diffusione dei report. L’obiettivo principale è l’integrazione socio-lavorativa dei cittadini provenienti da Paesi terzi» dichiara l’assessore Maselli.

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