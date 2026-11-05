Nel Lazio nasce l’osservatorio sul fenomeno migratorio finanziato con 5,5 milioni di euro

La Giunta della Regione Lazio, su proposta dall’assessore all’Inclusione sociale e ai Servizi alla persona, Massimiliano Maselli, ha approvato una delibera per istituire l’Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio.

Tale provvedimento sarà finanziato con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro, derivanti dal progetto FAMI “O.A.S.I. Lazio”, non comportando oneri sul bilancio regionale.

«Con l’istituzione di tale osservatorio sarà possibile supportare la programmazione, il monitoraggio, la valutazione e la governance delle politiche regionali in materia di immigrazione e integrazione. Il tutto grazie a funzioni di monitoraggio demografico e occupazionale, all’analisi dell’accesso ai servizi e della condizione abitativa dei migranti, alla realizzazione di report e focus tematici, nonché all’apertura di uno spazio digitale dedicato sul sito istituzionale della Regione Lazio per la pubblicazione e la diffusione dei report. L’obiettivo principale è l’integrazione socio-lavorativa dei cittadini provenienti da Paesi terzi» dichiara l’assessore Maselli.