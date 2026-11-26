"La Regione è la prima in Italia a consentire ai pazienti con malattia in fase metastatica l'accesso senza spese al Daraxonrasib (nome commerciale Rasonque)", lo dichiara Francesco Rocca, presidente della Pisana sulla sua pagina Facebook

“Una nuova possibilità di cura per chi è colpito dal tumore al pancreas: la Regione Lazio è la prima in Italia a consentire ai pazienti con malattia in fase metastatica l’accesso senza spese al Daraxonrasib (nome commerciale Rasonque)”, lo dichiara Francesco Rocca, presidente della Pisana sulla sua pagina Facebook. “Con questa delibera il Lazio si dota di un protocollo trasparente che non lascia soli né i pazienti né i clinici: garantiamo tempi certi di valutazione in sette giorni, massima sicurezza clinica nei centri più qualificati e piena continuità delle cure, continuando a lavorare affinché si arrivi al più presto a una soluzione nazionale”.