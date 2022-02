Nel Lazio 13 milioni di vaccini complessivi, quasi 4 milioni sono booster

Prosegue il trend in discesa nel Lazio, per il secondo giorno di seguito sotto i 10 mila casi e sono 3 mila i casi in meno rispetto a domenica della scorsa settimana. Sono stati superati i 12,9 milioni di vaccini complessivi, superate le 3,6 milioni di dosi booster effettuate. Oltrepassato il 75% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 134 mila i bambini con prima dose. Sabato sono state somministrate oltre 36 mila dosi vaccini.