Fine settimana ricco di soddisfazioni per la Mtb Santa Marinella, protagonista al Cross Campoverde – Memorial Renato Badiali, disputato sul tracciato del Circuito Autocross Gino Trovò di Campoverde di Aprilia e valido per il Circuito Laziale Ciclocross.
Tre i podi conquistati: secondo posto per Giuseppe Calò tra i Master 5 e per Vincenzo Scozzafava tra i Master 8, mentre Paolo Tempestini ha chiuso terzo tra i Master 6.
Buoni anche i piazzamenti di Daniele Bagnoli, quinto M6, Claudio Albanese, quinto M7, e Federico Forti, sesto M4. La sfortuna ha invece fermato Mauro Gori, impossibilitato a concludere la prova tra i Master 7.
Soddisfazioni anche fuori regione, dove Michele Feltre ha conquistato il primo posto nella categoria Supergentlemen B al Trofeo Asd Cicli Rossi, disputato a San Vito di Luguzzano, in Veneto. Un bilancio positivo che conferma la competitività della società santamarinellese nelle diverse categorie del ciclocross.