Negozi chiusi il 25 aprile e il 1 maggio, orari facoltativi estesi il 23, 24, 30 aprile e 2 maggio

Un 25 aprile e un Primo Maggio con chiusura totale degli esercizi commerciali, che potranno però estendere nei giorni precedenti e immediatamente successivi l’orario di apertura, in modo da consentire alla clientela più scelta ed evitare assembramenti. Come già avvenuto per la domenica di Pasqua e per il Lunedì dell’Angelo, è stata emessa un’ordinanza specifica, che il sindaco Ernesto Tedesco ha firmato. Nel provvedimento si spiega che “ravvisata la necessità di limitare il più possibile gli spostamenti in occasione delle prossime festività del 25 aprile della Festa della Santa Patrona e del 1 maggio p.v., onde evitare l’aumento di fenomeni di assembramento di persone tali da non garantire il rispetto della distanza interpersonale”, è stato stabilito di regolamentare gli orari di apertura e chiusura di tutti gli esercizi commerciali. Quindi è stata disposta “per l’intera durata dei giorni sabato 25 aprile 2020 e venerdì 1 maggio 2020, la chiusura totale di tutte le attività presenti sul territorio comunale, comprese quelle di commercio al dettaglio di generi di prima necessità”, con l’eccezione di quelle citate nel Dpcm del 10 aprile e cioè centri agroalimentari all’ingrosso, farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e aree di servizio. Nella stessa ordinanza è stata però anche disposto che “per le giornate del 23-24-30 aprile 2020 e 2 maggio 2020, i soli esercizi di commercio al dettaglio di generi alimentari di cui all’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, hanno la facoltà di esercitare l’attività per la quale sono autorizzati, dalle ore 8.00. alle ore 20.30”.