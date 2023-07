Nc e Nautilus, l’unione fa la forza?

Dopo le dimissioni dell’ormai ex presidente Paolo Urbani quale sarà il futuro dell’Nc Civitavecchia? L’ipotesi nuova e per certi versi la più praticabile e plausibile vedrebbe una collaborazione o anche una vera e propria fusione tra la società rossoceleste e la Nautilus Civitavecchia. Si tratterebbe, usiamo il condizionale perché al momento è poco più di un’idea che circola nel mondo della pallanuoto civitavecchiese, di un connubio che porterebbe probabilmente ad un’unica società che a quel punto si troverebbe ad avere una serie A2 femminile, una serie B maschile e tante squadre giovanili di ottimo livello.

Da stabilire in quel caso chi sarebbe il nuovo presidente, con Marco Pagliarini, attuale allenatore della Nc Civitavecchia, in pole e con Alberto Braccini, che è il presidente della Nautilus, che potrebbe fargli da vice. Se invece lo scenario illustrato non dovesse andare a buon fine allora è chiaro che l’Nc Civitavecchia dovrebbe continuare a camminare con le proprie gambe, trovare al più presto un nuovo presidente e gli altri membri del direttivo e provare a salvare il salvabile per poi rilanciare le quotazioni della storica società civitavecchiese.