E’ un cambiamento di rotta concreto, adesso anche con la piscina. Dopo la pace fatta fra la Coser e la Nautilus, per la stagione al femminile della serie A2, ora il feeling sembra sbocciato anche fra la NC, il club maschile di A2 e il setterosa. Che fra i coach Marco Pagliarini e Daniele Lisi fosse rinata una certa amicizia si era capito da qualche tempo. Dalle parole ai fatti ed ecco la collaborazione totale in acqua, visto che ieri le due squadre si sono allenate insieme nella piscina del Centumcellae come mai avevano fatto negli ultimi anni. A bordovasca tecnici e dirigenti, a testimonianza che le due realtà ci stanno davvero provando ad andare d’amore e d’accordo. Durerà? Difficile fare previsioni, ma di sicuro l’unione fa la forza e oggi, con tutte le difficoltà finanziarie che contraddistinguono le società locali, pensare ancora di coltivare ognuno il proprio “orticello” di visibilità è esercizio da folli.