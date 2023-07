Nc Civitavecchia: Urbani lascia la carica di presidente

Come un fulmine a ciel sereno e in un momento di assoluto silenzio è arrivata una notizia che rischia di sconvolgere gli equilibri della pallanuoto locale. Paolo Urbani ha infatti deciso di dimettersi e lasciare quindi la carica di presidente della società rossoblù per “Incompatibilità lavorative e gestionali”, come recita il comunicato stampa inviato alle redazioni.

“Ringrazio tutti coloro che hanno messo a disposizione il loro tempo – ha spiegato Urbani – per la gestione sia della società che soprattutto del nostro Stadio del Nuoto. Mi vedo costretto per incompatibilità lavorative e gestionali, mio malgrado, a lasciare il vertice della società. Sono fiducioso che il mio successore possa continuare quanto già messo in piedi in tutti questi mesi e altresì che si possano risollevare le sorti sportive di questa storica società”.