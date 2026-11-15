La gioia per la prima vittoria stagionale in serie A1 ha lasciato il posto per qualche attimo ad una tristezza velata. E’ questo lo stato d’animo che ha vissuto il direttore tecnico della Nautilus Daniele Lisi al termine della gara contro la Vela Nuoto Ancona che ha regalato i primi tre punti del campionato. Dopo aver parlato del recente successo si è passati al commento della trasferta europea in Turchia che ha visto la Nautilus superare brillantemente il primo turno con tre vittoria e una sola sconfitta. Tutto bene? Non proprio, perchè a far rabbuiare il tecnico civitavecchiese non sono state situazioni di “campo” ma il mancato riconoscimento da parte delle istituzioni di Civitavecchia, come invece è avvenuto con il Comune di Viterbo.

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“E’ passato tutto come se non avessimo fatto niente – ha spiegato Lisi – mentre abbiamo ben rappresentato Civitavecchia in Turchia in una competizione europea. Non ci aspettavamo chissà che ma almeno un bravi. Non riesco a capire questa situazione nei nostri confronti. Da tutte le parti di Italia e adesso anche in Europa ci arrivano complimenti, dai Comitati, dalla Federazione, ma anche tra le stesse ragazze. Noi a Civitavecchia siamo trasparenti. C’è un silenzio assordante che spiace a tutti noi ma è evidente”.