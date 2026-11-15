Nascondevano armi e droga in un camper, due in manette

Gravemente indiziati dei reati di detenzione ai fini di spaccio nonché, per uno di loro, ricettazione e detenzione illecita di armi

Riceviamo e pubblichiamo. Su delega della Procura della Repubblica di Civitavecchia, i Carabinieri della Stazione di Fiumicino hanno arrestato due cittadini italiani, di 45 e 51 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del locale Tribunale, poiché gravemente indiziati dei reati di detenzione ai fini di spaccio nonché, per uno di loro, ricettazione e detenzione illecita di armi.

La misura scaturisce ad esito di accurate indagini avviate all’indomani del sequestro, operato dai militari dell’Arma, a febbraio di quest’anno quando, all’interno di un camper riconducibile ad uno degli indagati e parcheggiato in strada a Fiumicino – loc. Isola Sacra, quale deposito, vennero rinvenuti circa 400 g di hashish – pari ad oltre 5000 dosi – nonché due pistole (una rivoltella oggetto di furto nel 2007 ed una semiautomatica).

I successivi accertamenti e rilievi tecnici svolti dai Carabinieri hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari circa la riconducibilità della droga a carico degli indagati, questi ultimi peraltro già arrestati per detenzione ai fini di spaccio poche settimane prima. Infatti, sempre nel mese di febbraio a Fiumicino, i due erano stati trovati a bordo di una Renault Clio con 22 dosi di cocaina, 16 di crack, due telefoni cellullari verosimilmente dedicati all’attività illecita nonché 2.590 euro in contanti.

Le complesse attività investigative dei Carabinieri di Fiumicino, coordinati dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia, hanno permesso di mettere in luce dei possibili collegamenti criminali tra le note zone di spaccio di Ostia – via Forni, luogo di origine degli arrestati – ed Isola Sacra di Fiumicino.

Il territorio del comune di Fiumicino e le arterie principali di collegamento, sono da tempo “sorvegliate speciali” da parte dei Carabinieri della locale Stazione che, da inizio anno, ha arrestato ben 38 soggetti per detenzione ai fini di spaccio con il metodo del c.d. “delivero”, sottoponendo a sequestro complessivamente oltre 3 kg di stupefacenti.

Proseguono le attività d’indagine dell’Arma per comprendere se i singoli episodi sopra citati siano casi isolati o espressione di una rete criminale più ampia che da Ostia si sta spostando nelle zone limitrofe. Gli arrestati sono stati portati nel carcere di Civitavecchia. Comando Provinciale Carabinieri Roma.

Presunzione di innocenza. Si precisa che, considerato lo stato del procedimento (indagini preliminari), gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.