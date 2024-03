“Nasce la scuola di formazione politica David Sassoli”

Riceviamo e pubblichiamo. Abbiamo accolto con entusiasmo e partecipazione la nascita della Scuola di Formazione Politica “David Sassoli” del Partito Democratico della Provincia di Roma, che punta ad investire nelle nuove generazioni per costruire la nuova classe dirigente ed il tratto identitario del nuovo Partito Democratico.

Siamo convinti che lo studio e l’approfondimento delle tematiche politiche e sociali siano un fattore indispensabile per la crescita di una classe dirigente degna di questo nome.

Il PD di Santa Marinella e Santa Severa, aperto ed inclusivo, ha al suo interno una componente giovanile sui cui punta le sue speranze per un futuro di rinnovamento e radicamento a livello territoriale.

“Fin dallo scorso anno ho compreso l’importanza di fare rete sui territori attraverso il rafforzamento del Coordinamento del litorale Roma Nord, anche per dare una mano ai nostri giovani ricchi di risorse ed energie, troppo spesso esclusi dalle dinamiche politiche. Da qui i GD di Santa Marinella e Santa Severa hanno costituito i GD Tirreno Litorale Roma Nord, la cui presidente Chiara Pinzi è anche componente del direttivo del PD locale e dei GD Provinciale con delega all’ambiente.

Sarà lei perciò a rappresentare i GD alla 3 giorni di studio formativi al Parlamento Europeo a Bruxelles dal 19 al 21 Marzo prossimi”.

Questa esperienza sarà un primo importante passo per la nostra giovane GD anche in vista delle prossime elezioni europee in Giugno, per comprendere i complessi meccanismi politici e burocratici di questa nostra Istituzione e l’importanza di farne parte.

E’ importante infatti che i nostri giovani siano protagonisti consapevoli degli scenari politici internazionali in cui collocare anche le problematiche delle nostre realtà locali. Speriamo che Chiara sia da esempio per i suoi coetanei. Sarà un bel viaggio e lo faremo insieme. PARTITO DEMOCRATICO S. MARINELLA – S. SEVERA/SEGRETARIA LUCIA GAGLIONE.