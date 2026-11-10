Nasce la Federazione delle Misericordie del Lazio: “Unione e solidarietà al servizio del territorio”

Le Confraternite della Misericordia del Lazio si uniscono in una Federazione regionale per rafforzare la collaborazione reciproca, aumentare servizi e formazione, sostenere le sedi in difficoltà e promuovere i valori fondamentali della carità e della solidarietà

Riceviamo e pubblichiamo. “Le Confraternite fanno rete per rafforzare l’assistenza sociosanitaria, il soccorso e il sostegno alle fasce più fragili”.

Le Confraternite della Misericordia del Lazio si uniscono in una Federazione regionale per rafforzare la collaborazione reciproca, aumentare servizi e formazione, sostenere le sedi in difficoltà e promuovere i valori fondamentali della carità e della solidarietà. Una svolta storica che vede protagonisti migliaia di volontari attivi in tutto il territorio laziale che operano nei settori socio sanitari anche in convenzione con l’ Ares 118 e in tutti gli ambiti in cui è richiesto supporto alla popolazione, soprattutto alle fasce sociali più fragili.

Questa iniziativa, nasce dalla volontà di condividere un percorso comune, valorizzando le esperienze di ciascuna Confraternita, e sviluppare nuovi progetti. Mettere in rete risorse, competenze e conoscenze all’interno della Federazione consentirà di affrontare insieme le sfide organizzative e gestionali, ottimizzando il reperimento di nuove fonti economiche e umane e garantendo che nessuna sede territoriale sia lasciata sola.

“La nascita di questa Federazione rappresenta una scelta di responsabilità e un’opportunità di crescita”, dichiara Alessandro Viola della Misericordia di Montalto di Castro, eletto presidente della Federazione delle Misericordie del Lazio. “In un momento complesso per il volontariato e di richieste di aiuto in continua crescita, unire le forze significa avere a disposizione uno strumento efficace per poter dare risposte più importanti.”

In un contesto articolato come quello del terzo settore, la nuova Federazione risponde alle criticità ponendo la coesione al centro del proprio impegno. La Federazione laziale intende operare per incrementare la qualità di tutte quelle realtà, quali soccorso, protezione civile e assistenza sociosanitaria in cui si trova ad operare giornalmente, con lo spirito che dal lontano 1244 contraddistingue lo storico movimento.

Con la nascita della Federazione delle Misericordie del Lazio, il principio di non lasciare indietro nessuno si trasforma in un impegno concreto per il futuro del territorio laziale. Uniti nella carità, forti nella solidarietà, al servizio di tutti.

Federazione Misericordie del Lazio