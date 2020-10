Nasce “Civitavecchia 2024”, Forza Italia e Gruppo misto insieme

“Civitavecchia è la città più azzurra d’Italia, non dimentichiamolo, l’obiettivo di questa unione è quello di garantire massima attenzione nell’attuazione puntuale del programma elettorale e collaborazione con il resto della maggioranza. Per Forza Italia è un passaggio di ulteriore rafforzamento”. Lo ha dichiarato il deputato Alessandro Battilocchio che ieri nella conferenza stampa all’Hotel San Giorgio ha aperto il meeting presentando la fusione fra Forza Italia e Gruppo misto e il progetto “Civitavecchia 2024”. “Felice di dare il bentornato a Frascarelli e un benvenuto a Perello – dichiara il coordinatore azzurro Roberto D’Ottavio -. Il nostro è un gruppo che sta lavorando insieme già da un paio di mesi. Più che il numero di consiglieri comunali è importante la quantità di voti che abbiamo preso alle ultime elezioni, per questo bisogna dare la giusta rappresentanza, per rispetto del voto dei cittadini”. Presenti alla conferenza tutti i consiglieri comunali, Massimo Boschini, Matteo Iacomelli, la presidente del consiglio comunale Emanuela Mari, Giancarlo Frascarelli e Daniele Perello. Non Pasquale Marino, che potrebbe unirsi al gruppo fra qualche giorno, oltre all’assessore ai lavori pubblici Sandro De Paolis. Civitavecchia 2024 è il gruppo più numeroso in consiglio comunale e ora, con ogni probabilità farà valere le proprie ragioni su diversi temi, a cominciare da quello di Csp, dove si registrano fibrillazioni con l’ala legata al vice sindaco Massimiliano Grasso.