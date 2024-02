“Nasce anche a Civitavecchia l’esperienza di Alleanza Verdi Sinistra”

Riceviamo e pubblichiamo. Crediamo che la destra al Governo così come quella dell’amministrazione Tedesco, voglia reinventare il senso comune delle cose. Serve quindi rimettere insieme un movimento fondato su un’altra idea di società, sui servizi pubblici come scuola e sanità, tutela dei minori, sulla svolta verde, sulla politica che emancipa le persone trasformandole in popolo, in comunità.

La politica serve a questo: è un argine alla barbarie che sa coniugare coscienza di classe e coscienza di luogo. In questo momento, bisogna recuperare la coscienza di luogo su questa città, che ha visto negli ultimi anni la sua peggiore amministrazione, 7 rimpasti di giunta, cambi di casacca e di partito continui e l’ incapacità amministrativa di risolvere questioni e problemi dei cittadini .

Se la destra è guerrafondaia, egoista, proprietaria, patriarcale, misogina, razzista, negazionista sul clima, nazionalista, atlantista, giustizialista noi dovremmo costruire una narrazione del tutto opposta.

Ecologista, pacifista, solidale, comunitaria, femminista, libertaria, fluida, europeista, garantista e di sinistra. Per questo è tempo di scelte coraggiose.

Alle prossime elezioni amministrative si gioca una partita dirimente. Gestire la transizione ecologica, il dopo carbone, la possibilità di ridisegnare una parte della città, di farlo in modo partecipato, democratico: con una nuova idea di comunità. Una visione che metta al centro i cittadini e le cittadine che ci vivono. Diritto all’abitare, all’abitare sano. All’abitare bene e bello. Una città che funzioni, efficace, con mezzi pubblici efficienti, in cui ci si possa incontrare. Rivendicare uno spazio pubblico di partecipazione. La sfida è grande e coglierla è necessario.

Abbiamo partecipato alla prima riunione di un campo che si candida a riprendere in mano il governo di questa città. Allargare questo campo progressista a tutti coloro che si sono opposti a questa amministrazione è una condizione imprescindibile. Non solo per un doveroso richiamo all’unità antifascista, contro tutte le destre e contro questa che si fa più liberticida che mai, ma anche perché crediamo che sia ancora possibile superare le divisioni e presentarci uniti alle prossime elezioni amministrative. Alleanza Verdi Sinistra- Civitavecchia.