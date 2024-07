Napoli torna sul caso Baciu: “Basta svilire le donne nelle istituzioni”

“Il trattamento riservato ad Alina Baciu non è grave soltanto perché avvenuto in una sede istituzionale. È grave perché svilisce sia il ruolo istituzionale che quello familiare della donna cui è stato riservato. Noi siamo dalla parte della vittima, senza se e senza ma. E vogliamo in questa sede ribadire quanto sono belle e forti le donne che studiano, che lavorano, che magari rappresentano il popolo nelle istituzioni come Alina e insieme sono mamme lodevoli, compagne di vita affidabili, figlie compassionevoli o semplicemente donne che per i loro affetti sono pronte a farsi in quattro. Solidarietà ad Alina, siamo al suo fianco e la ringraziamo per la fermezza e la compostezza con cui ha reagito: sei un esempio per tutte”. Lo dichiara Cinzia Napoli, di Azzurro Donna Civitavecchia.