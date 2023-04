Napoli: “Al Cag rubati alberi da frutto”

L’assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli ci informa che l’altra notte – precisamente quella del 14 aprile – qualcuno ha rubato alcuni alberi da frutto piantati da poco nell’area verde del “Centro di aggregazione giovanile”. Gli alberi, limoni e mandarini cinesi, erano stati piantumati da alcuni giovani sotto la guida dell’agronomo Stefano de Paolis, gestore della tenuta del Gattopuzzo, nell’ambito delle tantissime iniziative proposte dalla cooperativa Alicenova, che gestisce il centro: dalla street art alla musica, dalla falegnameria al supporto scolastico e psicologico. Da quest’anno, appunto, il “Centro di aggregazione giovanile” promuove anche la cultura della piantumazione e la cura del verde, ma qualcuno, evidentemente poco sensibile a queste tematiche, ha pensato bene di approfittare della situazione, trafugando i nuovi alberelli appena piantati.

«Che dire se non delusione e stupore per l’azione incivile presumibilmente di qualche adulto che invece di dare il buon esempio ha cancellato il valore educativo del progetto per i nostri ragazzi» ha commentato l’assessore Napoli, «ma non sarà questa insulsa azione a fermare l’iniziativa: presto il giardino tornerà pieno di colore e di piante, probabilmente supportato da un sistema di videosorveglianza, in modo da tutelare questi spazi, considerato che nei prossimi mesi saranno realizzate due delle tre opere di street art previste nel progetto “Innesti”».