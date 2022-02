Musolino: “Zls molto importante per la crescita dei porti del Lazio”

“Con il via libera della Regione Lazio siamo ormai ad un passo dalla concreta attivazione della Zona Logistica Semplificata, di grande importanza per i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, nel percorso di sviluppo e riqualificazione del network laziale. Grazie alla ZLS saremo in grado di creare le condizioni favorevoli per attrarre nuovi investimenti e far crescere i traffici portuali curando al contempo la riduzione dell’impatto ambientale e contribuendo alla competitività, allo sviluppo economico sostenibile e all’incremento del livello occupazionale dell’intero cluster portuale e di tutta la filiera logistica. Ringrazio, pertanto, la Giunta regionale del Lazio e in particolare il presidente Nicola Zingaretti, l’assessore ai Trasporti Mauro Alessandri e l’assessore allo Sviluppo Economico Paolo Orneli per l’impegno profuso nel portare a termine il lungo percorso in tempi estremamente rapidi, in stretta collaborazione con gli uffici dell’AdSP e con il gruppo di lavoro di esperti nominato dalla Regione stessa, che ha consentito il varo del provvedimento. Adesso attendiamo con fiducia il definitivo via libera da parte del Governo”. Lo dichiara il Presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Pino Musolino.

Il Pd. Un atto amministrativo, quello compiuto dalla Regione Lazio, che apre grandi prospettive per la crescita del nostro territorio con la previsione di considerevoli benefici economici ed occupazionali. In breve, e con esercizio di approssimazione, si è trattato di disegnare un territorio che, sulla base della legge potrà godere di una serie di benefici ed agevolazioni. Giungerebbero nuove risorse pubbliche, semplificazioni amministrative e vantaggi fiscali per le imprese che volessero insediarsi nel territorio, interventi sul piano infrastrutturale che renderebbero più agevoli e veloci i collegamenti, politiche che sappiano porre al centro un rigoroso rispetto dell’ambiente. Non possiamo che esprimere soddisfazione per il lavoro svolto, frutto senz’altro della felice sinergia che si è determinata a livello istituzionale tra la Regione e L’Autorità di Sistema Portuale. Da ciò ci pare di cogliere una precisa indicazione anche per i prossimi appuntamenti e gli impegni futuri. E’ necessario che si determini un positivo dialogo tra i livelli di governo del territorio. Questo è il terreno sul quale ci sentiamo impegnati. A questo proposito, vogliamo cogliere l’occasione per rilanciare la proposta a suo tempo avanzata dal nostro Gruppo Consiliare di trovare forme di associazionismo strutturale e stabile con i Comuni limitrofi, finalizzate a gestire lo sviluppo sulla base di progettazioni condivise di carattere territoriale e per una migliore gestione dei servizi. Tale collaborazione sarebbe certamente utile per utilizzare nel modo migliore le opportunità che la Zona Logistica Semplificata offrirà ma anche per costruire una rete in grado di avanzare progetti in relazione ai finanziamenti che già oggi leggi regionali, nazionali ed europee mettono a disposizione. Auspichiamo che le nostre proposte vengano prese in seria e responsabile considerazione in quanto lo spirito che ci anima è di aperta collaborazione, perché sentiamo che in gioco è il futuro del nostro territorio e che gli interessi della comunità debbono prevalere su interessi di parte”. Lo dichiara il segretario Piero Alessi.

Tidei. “Santa Marinella inserita nella zona logistica semplificata. Un grande risultato per la crescita infrastrutturale e lo sviluppo economico del territorio” ha detto il Sindaco Pietro Tidei in merito alla delibera accolta dalla Regione Lazio sul Piano di Sviluppo Strategico per la zona logistica semplificata, sostenuta dalla consigliera regionale Marietta Tidei. “La Regione intende offrire a 29 comuni del Lazio, tra cui anche la nostra Perla, una programmazione innovativa a servizio della logistica, dei trasporti e delle aree produttive, un rafforzamento delle connessioni ferroviarie e stradali previste dal piano regionale, un aumento delle capacità di attrazione di investimenti con incentivi e agevolazioni, favorendo la crescita di nuove opportunità occupazionali. Il comune di Santa Marinella – conclude il Sindaco – potrà ora beneficiare delle misure previste dal Piano di Sviluppo Strategico”.

Fit Cisl. “La sfida è cruciale e per questo gli orizzonti devono avere una comune visione, per la quale rilanciamo la necessità di un Patto di Rete”. È quanto si legge in una nota del Segretario Generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci, in cui si aggiunge che “parliamo di un’intesa che unisca tutti gli stakeholder per la costruzione di un efficiente ecosistema logistico – industriale, facilitato dallo sviluppo della portualità del Lazio, anche alla luce del riconoscimento di Civitavecchia quale porto Core”.