Musolino replica al “Cattivi pensieri” e a Bignotizie: “Mio lavoro è risolvere problemi, non fare sante inquisizioni”

“Ringrazio per l’attenzione ma il mio lavoro è trovare soluzioni ai problemi, per tutelare gli interessi pubblici di cui Adsp è titolare, non fare sante inquisizioni”. E’ l’incipit con il quale il presidente dell’Autorità di sistema portuale replica al “Cattivi pensieri” di Giampiero Romiti sul suo profilo Twitter. “Stiamo lavorando h24 per trovare soluzioni sia a Pas che agli altri problemi evidenziati”.