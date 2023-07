Musolino chiede udienza in consiglio comunale, si parlerà di sovrattassa, Frasca e Pas

Il numero uno dello scalo marittimo ha chiesto di essere audito in aula Pucci, per l'"illustrazione e lo stato dell’arte delle diverse iniziative di sviluppo e di infrastrutture intraprese dall’Authority"

Si terrà lunedì 10 luglio il consiglio comunale con l’audizione del presidente dell’Autorità di sistema portuale Pino Musolino. Il numero uno dello scalo marittimo ha chiesto di essere audito in aula Pucci, per l'”illustrazione e lo stato dell’arte delle diverse iniziative di sviluppo e di infrastrutture intraprese dall’Authority”. Fra i temi più caldi che potrebbero essere discussi, l’incremento della aliquota della sovrattassa sulle merci imbarcate e sbarcate nel porto di Civitavecchia, finalizzata al finanziamento dell’ulteriore prolungamento dell’antemurale, i progetti di riqualificazione della Frasca e di realizzazione del Marina Yachting. Ma anche la vertenza della Pas e gli sviluppi dell’accordo con il Comune e il Mit per la realizzazione del polo agroalimentare a Fiumaretta e della bonifica dell’area ex Italcementi.