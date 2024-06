“Musica dal vivo a sostegno del popolo palestinese”

"Questa domenica 16 giugno, alle ore 19, presso Re-cycle e Mood Food & Drink in via Monte Grappa a Civitavecchia raccoglieremo fondi da destinare all'Ass.ne Gazzella, mentre i Pensacola Acoustic Duo (Lukas Wildpanner e Alessandra De Cicco) si esibiranno in un live set"