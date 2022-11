Museo Nazionale di Civitavecchia, al via “I giovedì dell’Archeologia”

Il Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia, istituto culturale del Ministero della Direzione Regionale Musei del Lazio, in collaborazione con l’Ufficio Cultura del Comune di Civitavecchia, organizza la seconda edizione del ciclo di incontri culturali su temi relativi alla storia del territorio dal titolo “I giovedì dell’Archeologia”. Le conferenze sono in programma il giovedì alle ore 17.00 e si svolgono presso la Biblioteca Comunale “Alessandro Cialdi” a partire dal 24 novembre 2022 fino al 23 marzo 2023. Importanti studiosi, archeologi e direttori di museo faranno il punto sulle novità degli studi che riguardano aspetti storici e archeologici connessi al territorio di Civitavecchia e ai reciproci rapporti. Il porto di Centumcellae nel contesto della costa laziale analizzato nelle diverse epoche, la necropoli etrusca della Scaglia, il sale e i siti costieri villanoviani, la figura dello studioso Bastianelli, ma anche aggiornamenti dedicati a siti del territorio limitrofo come Vulci, Pyrgi e Tarquinia. “Un’offerta molto incentrata sulla storia del territorio – afferma in conferenza stampa la direttrice Lara Anniboletti – inizieremo con il porto. Lo scorso anno abbiamo registrato numeri importanti di visitatori, puntiamo a crescere ancora”.