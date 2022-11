Muore un ciclista investito da una panda, l’automobilista si è costituita

Si è costituita ieri la ragazza di 33 anni che ha investito un trentenne in sella alla sua bicicletta nella notte di venerdì. L’impatto estremamente violento avvenuto sull’Aurelia Sud poco dopo l’una di notte è stato decisivo, anche se M.T. ha lottato per restare in vita per circa 18 ore, prima all’ospedale San Paolo poi al Gemelli di Roma. Niente da fare, ieri il suo cuore ha smesso di battere dopo essere stato in come per alcune ore. La ragazza invece si è costituita ai carabinieri, sempre nella giornata di ieri, dopo non essersi fermata a prestare i soccorsi. Ora è indagata per omicidio stradale e, appunto, omissione di soccorso.