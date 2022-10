Muore poco dopo essere uscita dal PS, la Asl Rm4: “Verifica interna”. La Procura indaga

In merito al decesso della 65enne, avvenuto a poche ore dalla dimissione dal reparto d’emergenza del San Paolo, il Direttore Generale della ASL Roma 4, Cristina Matranga, nell’esprimere piena vicinanza ai familiari della signora, afferma che “la vicenda è già all’attenzione della direzione aziendale e che è in corso una verifica interna atta a chiarire le dinamiche dell’accaduto. Nelle ore di permanenza in pronto soccorso della donna, paziente pluripatologica, il personale sanitario ha prestato le cure del caso e richiesto visita specialista, oltre a monitorarne l’andamento clinico. “La ASL Roma 4 si stringe alla famiglia della paziente – ha dichiarato il Direttore Generale della ASL Roma 4, avvocato Cristina Matranga – è nostra premura e intenzione capire le dinamiche della vicenda e terremo prontamente aggiornata la famiglia sulle evoluzioni del caso”. Intanto la Procura ha aperto un’indagine per omicidio colposo e disposto l’autopsia.