Muore in un incidente stradale studente di 17 anni, era appena uscito da scuola

L'incidente sarebbe avvenuto nei pressi del Parco Uliveto, in via Sanzio, dopo che il 17enne era uscito da scuola, l'Istituto Marconi. Il cordoglio del Comune

Una tragedia colpisce la città nel primo pomeriggio. Uno studente di 17 anni è morto a causa di un incidente stradale. Il giovane era a bordo del suo motorino. L’incidente sarebbe avvenuto nei pressi del Parco Uliveto, in via Sanzio, dopo che il 17enne era uscito da scuola, l’Istituto Marconi. In corso di accertamento le dinamiche dell’incidente. “L’intera Amministrazione comunale di Civitavecchia esprime il proprio cordoglio ai familiari di Giordano. Il grave lutto colpisce tutta la città. Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri tutti partecipano al dolore della famiglia”, è il messaggio di cordoglio del Comune.