Multe, verbali e controlli, un anno “intenso” per i Vigili urbani

Un 2019 carico di attività sanzionatorie. E’ quello che viene fotografato dai dati inviati dalla Polizia locale. A cominciare dai verbali 2016 andati a ruolo per un totale di euro 1.929.026 più 1.684.541 euro, 7.850 + 7.534. Sono stati 28.573 i punti patente decurtati, mentre sono stati 6.368 i verbali 2017 andati a ruolo per un totale di euro 1.318.798. Curiosità anche per i 19 i verbali da 600 euro l’uno rilevati con le fototrappole dagli incivili che abbandonano i rifiuti. Si attestano a 436 i controlli ai mercati, 453 alle altre attività Commerciali, con 107 violazioni di polizia annonaria, e poi ancora 206 i controlli igienico sanitari e 428 le Ordinanze C.d.S. emesse per manifestazioni, sensi unici, limitazioni al traffico.

